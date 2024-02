Reprodução/Instagram - 16.02.2024 Paolla Oliveira é renovada na Grande Rio

Paolla Oliveira está confirmada como rainha de bateria da Grande Rio no carnaval 2025. A escola de samba de Duque de Caxias compartilhou um post nas redes sociais comunicando a renovação do posto com a atriz à frente dos ritmistas.

"Em 2025, nossos ritmistas continuarão regidos pela nossa Rainha Paolla Oliveira!", comunicou a Grande Rio.









Paolla desfilou como rainha de bateria pela primeira vez na Grande Rio em 2009 e seguiu no posto no ano seguinte. Após uma pausa, ela retornou à escola em 2020.

A atriz chamou a atenção ao desfilar como onça na Sapucaí neste ano. A fantasia da artista, juntamente com o samba, chamou a atenção dos seguidores e rendeu vários elogios nas redes sociais.

toda vez que qualquer vídeo ou foto da paola oliveira de onça passa pela minha timeline eu me sinto na obrigação de parar e olhar tudo pic.twitter.com/Ovm0zbQ8KC — vitor (@vitudos) February 12, 2024





“Muitas palavras: deslumbrante, magnífico, rainha, deusa”, disse Astrid Fontenelle. “Sensacional”, comentou outro. “Um espetáculo”, disparou Fafá de Belém.

