Reprodução Instagram - 14.2.2024 Paolla Oliveira chamou atenção com fantasia de onça

Nesta quarta-feira de Cinzas (14), Paolla Oliveira, atriz e influenciadora, usou as redes sociais para fazer um balanço do Carnaval 2024, além de destacar a importância das festividades carnavalescas para o cenário cultural do país.



“De que forma o Carnaval é sagrado para você? A maior festa profana do Brasil é uma festa que move as pessoas a celebrarem a vida e que sorte poder viver isso tudo mais uma vez com vocês”, escreveu ela como legenda da publicação.



Passando pelo “Clube do Samba”, comandado pelo atual namorado dela, o cantor Diogo Nogueira, Oliveira virou assunto nas redes sociais após se fantasiar como onça da Grande Rio na Sapucaí.



A atriz está fora da grade da Globo desde o fim de “Cara e Coragem”, em 2023. Contudo, Paolla volta às telinhas com "Justiça 2”, seriado do Globoplay escrito pela autora Manuela Dias. Além disso, a intérprete está cotada para “Mania de Você”, trama de João Emanuel Carneiro que substituirá o remake de "Renascer" em setembro deste ano.

