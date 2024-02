Reprodução/Instagram Renata Heilborn e Marcelo Courrege com Carol Barcellos

A jornalista Renata Heilborn apareceu nos Stories do Instagram na noite do último domingo (18) e agradeceu o apoio que tem recebido dos familiares, amigos e seguidores após expor a traição do ex-marido, o também jornalista, Marcelo Courrege. Ele recentemente assumiu um relacionamento com Carol Barcellos, que foi madrinha de casamento do casal.

"Com essa cara destruída, queria agradecer o carinho de todo mundo aqui também. Me divirto com vocês, que são maravilhosos. Estou amando nossa troca", começou.

Ela comentou o momento difícil que está passando na vida pessoal. “Vou repetir uma coisa: nenhum momento ruim nos define. E não pode e nem deve ser tema principal das nossas vidas. Os sentimentos que a gente alimenta dentro da gente, eles crescem", afirmou.

"Tem dor que não dá pra reviver e não vale a pena. Se tem uma coisa que está no meu controle neste momento é a forma que quero seguir daqui em diante. E eu escolho só deixar coisas boas no meu caminho. Cada um dá o que tem. O que o outro devolve é apenas responsabilidade do outro. E cada um que se resolva com as voltas que o mundo dá", disparou a jornalista.

"Essa versão minha que vocês estão conhecendo é a versão mais quebrada de todas, tá? De milhões de maneiras. Mas garanto também que é a melhor, a mais forte. Está tudo bem, gente, vamos seguir", concluiu Renata.