Os rumores de que Ana Hickmann e Edu Guedes estão em um relacionamento amoroso voltaram a circular nas redes sociais depois que a apresentadora elogiou Maria Eduarda, filha de Edu Guedes, em uma foto publicada no Instagram, no último domingo (18).







"Linda e inteligente", escreveu Hickmann sobre a filha de Edu Guedes, que completou 15 anos recentemente. Na publicação, o patriarca rasgava elogios à herdeira, destacando os aprendizados dela em um recente intercâmbio que realizou em Londres, capital da Inglaterra.





"Hoje se completa mais um ciclo na sua vida. O Intercâmbio para Londres te proporcionou novos aprendizados e experiências que vc levará para vida!

O papai e a mamãe estão orgulhosos de você. Seja bem-vinda", escreveu o apresentador.





O romance de Edu Guedes e Ana Hickmann vem sendo especulado desde que os apresentadores ficaram solteiros. Hickmann já negou a relação em comunicados anteriores, porém é vista com frequência ao lado de Guedes. A apresentadora vive um embate judicial com o ex-marido, Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele.

