Reprodução/Instagram Virginia Fonseca anuncia terceira gestação: 'Somos cinco'

Grávida de dois meses do cantor Zé Felipe, Viriginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para contar aos fãs que estava realizando um exame que apontará qual é o sexo do terceiro filho que espera. O casal já é pai de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.





"Sexagem feita", comentou a influenciadora, que também disse aos fãs que iria ao local onde fará um evento para revelar resultado, o tradicional "Chá Revelação". Segundo Virginia, o sexo do terceiro herdeiro será revelado já na próxima terça-feira (20).





"Saberemos amanhã, às 18h30 se Deus quiser", destacou ela, que recentemente fez a "simpatia da almofada" para descobrir o sexo do filho . Na ocasião, o resultado foi de que ela esperava um menino, assim como a mãe dela, Margareth Serrão, teria palpitado.





A mãe de Virginia relembrou que, quando Virginia estava grávida de Maria Alice, a simpatia também se mostrou certa, já que apontou que ela estava grávida de uma menina. Por isso, Margareth acredita que a filha espera um menino.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: