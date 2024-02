Reprodução Instagram - 19.2.2024 Mariana Rios lamentou a morte do empresário Abílio Diniz, avô do namorado dela

Mariana Rios, apresentadora e atriz, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (19) para se despedir de Abílio Diniz, vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Carrefour Brasil, que morreu em virtude de uma insuficiência respiratória.



“Ame as pequenas coisas. Os detalhes. Isso traz felicidade”, escreveu a atriz como legenda de uma foto em preto e branco do empresário que publicou nos stories do Instagram. Ela namora Juca Diniz, neto de Abílio.



A morte foi divulgada através de um comunicado oficial publicado nas redes sociais dele. “Queridos amigos e amigas, É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido Abilio Diniz neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite”, iniciou.



Das 11h às 15h, o velório de Abílio Diniz será aberto ao público. A cerimônia fúnebre acontecerá no Salão Nobre do Estádio de Morumbi, do São Paulo — time pelo qual Abílio torcia. O enterro, no entanto, será restrito aos familiares.

