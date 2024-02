Reprodução/Instagram Ex-marido de Ana Hickmann pede prisão de Edu Guedes; entenda

Mais um capítulo da história envolvendo Alexandre Correa, Ana Hickmann e Edu Guedes veio à tona neste sábado (17). Desta vez, o ex-marido da apresentadora foi à Justiça e entrou com um pedido de prisão para o chef de cozinha.



E não para por aí! O empresário pediu que Edu Guedes e Ana Hickmann sejam multados em R$ 500 mil por constrangimento, coação e alienação parental. Além disso, Correa quer que Guedes se afaste do filho do ex-casal, Alezinho, de nove anos. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.



Tudo teria começado após Hickmann afirmar que Alexandre teria a 'constrangido' e descumprido a medida protetiva acionada por ela . Na ocasião, ele estava devolvendo o filho após uma visita, em que teria permanecido por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora a ex-mulher. A apresentadora, então, teria protocolado uma petição com este motivo com seu suposto namorado, Edu Guedes.

Segundo as informações do advogado de Alexandre, Enio Martins Murad, Ana teria levado Alezinho para um lugar afastado, onde não teria contato com o pai. Com isso, a única forma de comunicar-se com o progenitor foi por meio do celular de Edu Guedes - o que teria causado um 'constrangimento ilegal' para Correa e o menino.

Alexandre também alega que o suposto casal tenta impedir a convivência familiar entre pai e filho, o que ele considera como alienação parental. Com esses motivos, Correa pede a multa de meio milhão, já que ambos possuem o patrimônio maior que R$ 100 milhões. Os profissionais da lei também requerem a proibição da convivência da criança com Edu, além da 'persecução penal em flagrante', que significa a prisão do cozinheiro, por supostamente usar a criança na tentativa de afetar o pai.





O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa segue tumultuado. A defesa do empresário divulgou, na quinta-feira (16), supostas capturas de tela do celular de Alexandre, com mensagens recebidas de Edu Guedes, que teriam sido enviadas por Alezinho, o filho do casal.

"Estou sendo acusado pela Ana Hickmann e pelo Eduardo Guedes de ter estado na porta do condomínio no dia 13 de fevereiro em atitude intimidatória e coercitiva, o que não procede. É mentira, porque eu não vi nem Ana, nem Eduardo, nem ninguém na porta de condomínio. Eu estava do lado de fora, em uma rodovia, esperando meu pai, de 82 anos, sair para me levar embora para São Paulo, pois eu fui deixar o meu filho em Itu", disse.

"Eu recebo do celular do Eduardo Guedes, às 19h52 de hoje, dia 15 de fevereiro, três mensagens escritas pelo meu filho, mais um áudio e uma foto onde o meu filho, no áudio que foi apagado, acredito que pelo próprio Eduardo Guedes, pois o número era dele dizendo que ele estava em Paraty, ele foi em viagem com a mãe e com o Eduardo Guedes para Paraty e o celular dele não funcionava. Amanhã é dia normal de aula do Alexandre, então nós temos aí um caso de alienação parental clássico", acusou o empresário.

Em um comunicado enviado pela assessoria de Ana Hickmann, a defesa da apresentadora afirmou que Alexandre submete o filho a um constrangimento ao usá-lo como testemunha. "Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/23, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor. Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física", afirma a nota.

O comunicado também acusa Alexandre de fornecer um endereço onde não é possível que os oficiais de Justiça o localizem. "Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo", finaliza.