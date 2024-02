Victor Chapetta Juliette quer desfilar no Carnaval 2025





Cantora, influencer, empresária, maquiadora, advogada... e será que vem aí a futura rainha de bateria do Carnaval 2025? Juliette demonstrou interesse em desfilar por alguma escola de samba nos próximos anos. A campeã do BBB 21 ficou encantada ao acompanhar o Desfile das Campeãs, na madrugada deste domingo (18), no Rio de Janeiro.





Nos stories do Instagram, a paraibana confessou que não tem muito conhecimento sobre assunto, mas deixou claro que está disposta a aprender. "Eu não sei como funciona. Eu sei pouco de tudo que envolve Carnaval, pouquíssimo. Ontem eu tive a certeza de que não sei muita coisa, só fiquei encantada", admitiu na rede social.

"Eu queria mesmo conhecer, me envolver. Quem organiza tudo? É o carnavalesco? Ou tem um diretor carnavalesco? Quem cria o tema? Quem que desenvolve? Quem pesquisa tudo?", perguntou curiosa.

Em seguida, a ex-BBB avisou que sabe sambar. "Eu vou pesquisar como é que eu participo de tudo isso, para que depois eu desfile", afirmou. "Eu sei sambar, viu? Se eu fizer algumas aulas, estudar, estudar e estudar, participar, ir para a comunidade e saber como faz tudo... eu faço, eu vou. Ano que vem eu vou", prometeu aos seguidores.