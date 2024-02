Reprodução/Instagram - 16.02.2024 Gabi Martins se emociona ao lembrar de críticas em primeiro ano como musa de Carnaval









Gabi Martins abriu o coração e falou da relação que tem com o Carnaval e o samba. A atriz refletiu sobre a participação em desfiles, desde que foi musa da Vila Isabel pela primeira vez em 2021 e foi fortemente criticada pela forma como sambava, e relembrou do processo que a ajudou a melhorar a dança e a reagir mesmo em meio aos comentários negativos.

"Riram de mim, disseram que eu nunca seria capaz, fizeram piadas, debocharam. Por mais que aquilo me doesse por dentro, eu confiei no processo e em mim mesma. Quando duvidarem de você, lembre-se da sua força e aos haters de plantão, sinto muito, é só meu começo", refletiu a artista e ex-BBB.





















Gabi resgatou uma série de comentários feitos pelo público, quando ela surgiu sambando pela primeira vez na sapucaí, manchetes da época, vídeos do processo de evolução e um registro em que ela aparece abalada com os comentários.

Neste ano a cantora surpreendeu ao surgir deslumbrante no Carnaval 2024 junto da alegoria da Vila Isabel, que teve como enredo "A Criação do Homem". Gabi teve um problema com a fantasia que saiu do lugar durante a folia e deixou os tampões usados para cobrir os mamilos expostos. “Vocês acham mesmo que eu ia desistir de tudo?”, disse ela ao ser elogiada por continuar dançando mesmo diante do ocorrido.









