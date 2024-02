Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Famosos se solidarizam com Lima Duarte após ator perder filha









Celebridades prestaram homenagens a Lima Duarte após a morte precoce da filha, Júlia Martins, aos 46 anos. O ator anunciou a perda nas redes sociais e publicou uma de suas últimas fotos ao lado da herdeira.

"Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", escreveu Lima Duarte na legenda da publicação, citando "Hamlet", obra do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616).





Seguidores ficaram confusos com a publicação, mas, nos stories, a equipe do ator esclareceu que se tratava de uma despedida a Júlia Martins.





"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento ontem (16/2) de nossa amada Júlia Martins, aos 46 anos, filha do ator Lima Duarte. Neste momento de luto, nossa família permanece unida, sustentada pela fé e certos do amparo espiritual. A saudade será eterna, mas seu legado de amor e afeto continuará a iluminar nossos corações. Agradecemos as mensagens de apoio neste momento difícil."

Amigos e seguidores prestaram apoio ao artista nos comentários. "Meus sentimentos e minha eterna gratidão por tudo que fizemos juntos, querido Lima Duarte. Que Deus tome conta do coração de toda família!! Força", escreveu Zezé Di Camargo. "Meus sentimentos, meu amigo! Muita força para vocês neste momento tão doloroso", escreveu Rosamaria Murtinho. Cássio Gabus Mendes, Larissa Maciel e Bárbara Borges também prestaram condolências.





"Lima, meu amado! Receba todo o meu carinho neste momento difícil! A memória é vida eterna e o amor não muda. Ela está no universo em que os sonhos não morrem, você me ensinou isso! Te amo", consolou Guilherme Weber.

Além de Júlia, Lima Duarte tem outros três filhos: Pedro, Monica e Débora Duarte.

