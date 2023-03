Reprodução/Instagram Lima Duarte se pronuncia após atropelar motociclista

Nesta quarta-feira (8) Lima Duarte se pronunciou após atropelar uma motociclista na Avenida Antártica, na Barra Funda, em São Paulo. O ator, de 92 anos, confirmou o acidente e deu detalhes do ocorrido.

Através da nota de esclarecimento ele afirma que prestou os primeiros socorros e que sua carteira de habilitação está válida.





"Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, onde prestei, imediatamente, todos os socorros necessários", disse ele.

Lima comentou que está acompanhando o estado de saúde da vítima. "Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução de seu tratamento no hospital, através de um representante da família".

Por fim, o ator esclareceu que está apto a dirigir. "Gostaria de esclarecer que minha habilitação está válida, e todos meus exames obrigatórios por lei, em dia. Por fim, Reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os faros relacionados ao acidente", concluiu.





