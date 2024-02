Reprodução/Instagram - 18.02.2024 Bruna Biancardi desabafa sobre os desafios da maternidade solo









Bruna Biancardi usou as redes sociais para comentar sobre os desafios da maternidade solo neste sábado (17). No Instagram, a influenciadora refletiu sobre as histórias de mães que precisam de ajuda para criar os filhos sozinha que costuma receber nas redes sociais e pediu a ajuda dos seguidores para encontrar uma forma de auxiliá-las.

“Ontem a Hana me mostrou o perfil de uma mãe solo que cuida do filho dela sozinha, sem nenhuma rede de apoio. Depois, vou perguntar para ela se eu posso compartilhar para outras pessoas divulgarem. Eu sei que muita gente me manda pessoas pedindo ajuda, doações e eu não sei como ajudar todo mundo, não tem como. E às vezes algumas histórias me tocam mais, como foi o caso dela. Eu vou conversar com ela, ver como eu posso ajudá-la de alguma forma. Mas queria que vocês me ajudassem também. O que será que a gente pode fazer para ajudar tanta gente que precisa?”, começou Bruna.





















A influenciadora, que é mãe de Mavie, fruto do seu antigo relacionamento com Neymar, desabafou sobre as dificuldades de criar a filha sozinha e a importância da rede de apoio.

“Eu sei o quanto a gente precisa de ajuda com esses nenéns. Eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe, a minha irmã e o meu pai para me ajudarem aqui no dia a dia. A Mavie tem babá, sim. Tem uma pessoa que fica com a gente até às cinco da tarde, depois não tem mais ninguém. Eu não sei o que seria de mim sem eles. Porque se eu preciso tomar um banho, jantar, fazer coisas, meu curso, trabalhar... Ontem a Hana veio aqui e a gente ficou o dia todo gravando, fazendo coisas que estavam pendentes. É essencial ter essa rede de apoio.Tem muita gente que não tem, que mora sozinha com a criança, que trabalha, dá seu jeito”, continuou a influenciadora.

“Cara, eu não sei, de verdade. A gente é muito privilegiada, eu sei. Eu queria ajudar de alguma forma essas pessoas. Então, não adianta eu ir lá e mandar fralda, leite, porque essas coisas acabam e a pessoa vai precisar de novo”, finalizou.

