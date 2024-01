Reprodução/Instagram Bruna Biancardi abre closet da filha, Mavie, de três meses; veja

Nesta quarta-feira (24), Bruna Biancardi abriu as portas do quarto de Mavie e exibiu o closet da filha de três meses, fruto do antigo relacionamento com Neymar Jr.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou a arrumação das roupas, sapatos e acessórios, separados por cor.





"Imagem de paz, e ainda por cor. As coisas que usamos mais no dia a dia ficam aqui, mais fáceis de visualizar...", explicou ela aos seguidores.

A mãe da bebê também compartilhou uma gaveta recheada de laços para enfeitar a pequena. "O que não falta é laço".

Outra coisa que chamou a atenção foi a quantidade de sapatos de Mavie. "Tem um monte, mas só fica descalça", comentou Bruna.

Recentemente, Mavie deu o que falar durante uma viagem para a praia com o pai, Neymar Jr . A bebê apareceu no colo do pai usando um maiô da grife Dolce & Gabbana, avaliada em R$ 2,3 mil, segundo o site Farfetch.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: