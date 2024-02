Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie pronta para passear em 'canguru'

Bruna Biancardi encantou os fãs ao mostrar o novo registro da pequena Mavie, fruto do relacionamento com Neymar. Nos stories do Instagram, a modelo, que é ex-noiva do craque, postou uma selfie em que aparece com a pequena no colo, em uma bolsa estilo canguru.



"Para, isso é muito 'mãe'! Estamos prontas para passear, agora", disse Biancardi, encantada com a fofura da filha.













Mais cedo, Mavie encantou os seguidores ao abrir um sorrisão em novas fotos. “Eu não posso babar sozinha nessas fotos que a dinda Hanna Carvalho tirou”, contou Bruna, encantada. Nascida no dia 6 de outubro, Mavie completou quatro meses em fevereiro.

A bebê, que foi fotografada sorridente no colo da mãe, usou uma peça verde com florzinhas brancas, e uma faixa com uma grande flor, combinando com o restante do look.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: