Reprodução/Instagram Isis Valverde celebra aniversário do filho com Marcus Buaiz e enteados

Família reunida! A atriz Isis Valverde compartilhou no Instagram registros da festa de aniversário do herdeiro Rael, de 5 anos. Nas imagens, a artista aparece com o namorado Marcus Buaiz e os filhos do empresário José Marcus, 11 anos, e João Francisco, 9 anos, frutos do antigo casamento com Wanessa Camargo.



Na publicação repleta de imagens da celebração, Isis Valverde se derreteu pelo herdeiro: "O meu maior presente é você! Te amo, meu pequeno".

Rael, de 5 anos, é filho de Isis e André Resende, ex-companheiro da atriz. A dupla foi casada por 4 anos.

Em janeiro deste ano, surgiram rumores de que a atriz estaria conhecendo melhor Marcus Buaiz, recém-divorciado da cantora Wanessa Camargo. A relação só foi oficializada publicamente em maio.