Reprodução Laís Caldas e Gustavo comemoram 2 anos do primeiro beijo

Laís Caldas e Gustavo Marsengo compram primeira casa e celebramOs ex-participantes do BBB21, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, foram às suas redes sociais, neste sábado (17), compartilhar um vídeo para comemorar o aniversário de 2 anos do seu primeiro beijo, que aconteceu justamente dentro do reality show da TV Globo.



O casal publicou o registro no seu perfil do Instagram e escreveu na legenda: "2 anos que minhas pernas ficaram bambas por você e rolou o primeiro 'BBBeijo'".





O Brasil inteiro acompanhou o início do relacionamento da médica Laís Caldas com o curitibano Gustavo Marsengo durante o BBB 22. Da casa mais vigiada para a realidade, o romance só cresceu.





Apesar dos familiares serem tranquilos em relação aos herdeiros, Gustavo e Laís relatam a pressão dos fãs para que a família aumente. No entanto, um bebê não está nos planos imediatos do casal.

"Desde o início, eles queriam que a gente saísse do programa e já casasse, tivesse filho... o tempo todo assim, eles sempre cobram, fazem até montagem com fotos, pegam foto de casal com filho e colocam o rosto do Gustavo, com algum bebê no colo", revela Laís em recente entrevista ao iG Gente.





No entanto, apesar de não fazer parte dos planos no momento, o casal tem ciência das limitações do relógio biológico humano. Aos 31 anos, Laís e Gustavo, de 32, não descartam ter como aliados procedimentos médicos que aumentam o prazo para gestação, como o método de congelamento de óvulos.

“A gente já é um casal 30, então, a gente sabe que o relógio biológico principalmente das mulheres está correndo, né, mas a princípio a gente não pensa, mas se ali na frente, chegar com uma idade a gente falar ‘A gente pensa em ter mais um filho, não quero agora, vamos congelar’ é uma opção que está aberta”, avalia Gustavo.

“A mulher, infelizmente, tem um prazo, né? Eu confesso, se eu pudesse eu teria ali com 50”, afirma Laís.

