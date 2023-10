Reprodução/Instagram Lais Caldas brinca após receber críticas aos seus joelhos

A ex-BBB Laís Caldas está curtindo o fim de semana ao lado do namorado, o também ex-BBB Gustavo Marsengo. Em um vídeo no qual aparecesse dançando, a médica ironizou as críticas que recebeu aos seus joelhos em vídeo publicado neste sábado (21).

“Me recuperando da harmonização dos joelhos…”, escreveu ela, ao aparecer com os joelhos cobertos por curativos.

A brincadeira se deve ao fato de ter recebido diversos comentários negativos sobre seu joelho, desde que compartilhou um vídeo semelhante na última quinta-feira (19). "Será que eu tenho que fazer harmonização nos meus joelhos?", disse ela ao comentar a situação.

Gustavo, se mostrando bem-humorado, também comentou: “Bando de joelhofóbicos.”

