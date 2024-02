Dilson Silva e Victor Chapetta Famosos marcam presença em trio da Ivete

Celebridades marcaram presença no circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta segunda-feira (12) de Carnaval, em Salvador. Juliette e Priscilla Alcântara já estão por lá e vão participar do desfile da baiana Ivete Sangalo.



Dias antes do início da folia, Ivete já tinha anunciado a presença da campeã do "BBB 21" no trio elétrico Para se apresentar na capital baiana, Juliette escolheu um look preto, com pedrarias brilhantes.







Já Priscilla está de vermelho, cor marcante na nova fase de sua carreira. A cantora usa um top com forma de flores nos seios.









Além das cantoras, outras celebridades também estão aproveitando o trio da baiana. Vivian Amorim e o marido, Ingrid Guimarães, Thiago Abravanel, Jorge Vercillo, Thaissa Carvalho e Gloria Groove também marcaram presença no evento.

Desde a abertura do carnaval, na última quinta-feira (8), Ivete tem recebido convidadas especiais. No primeiro dia, a artista cantou com Anitta, na Praça Castro Alves.

No sábado (10), recebeu Marina Sena e Joice Rocha. Domingo (11), foi a vez de Gilmelândia dividir os microfones com Veveta, que nesta segunda-feira deve receber Gloria Groove, além de Juliette e Priscilla Alcântara.

