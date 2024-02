Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Ary Mirelle comemoram mesversário da filha





O cantor João Gomes e a noiva, Ary Mirelle, estão comemorando uma data muito especial para sua família. Na última sexta-feira (16) o casal comemorou o primeiro aniversário do filho, Jorge.

Para a ocasião, papais de primeira viagem contaram com a temática do anime One Piece. Os três se vestiram iguais aos personagens do desenho japonês, sendo que João até entrou na brincadeira e pintou o cabelo de verde. A decoração contou com vários itens de piratas, além de um lindo bolo em formato de navio.

















No Instagram, João apareceu grudadinho em família, com direito a beijinho na bochecha de Ary. "Hoje faz exatamente um mês de sua chegada, filho… nós te amamos muito… Você é a maior benção da minha vida… que felicidade te ter aqui! 1 mês de Jorge", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se encantaram com as fotos. "Bando de piratas lindos. Parabéns, Jorge!", escreveu um internauta. "Tudo lindoooo", disse outro. "Primeiro mês do príncipe", celebrou mais um.

