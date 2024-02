Redação “Trio do Pizro” tem João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes no pós-Carnaval!

Quem aí ainda quer dançar e curtir o Carnaval? O Trio do Pizro vai fazer o nordeste tomar conta de uma das mais importantes avenidas de São Paulo, a Faria Lima !

Três das maiores vozes da região, João Gomes , Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes , vão tirar todo mundo do chão com o piseiro .

E o Trio do Pizero vai passar pela avenida no sábado, dia 17 de fevereiro , levando um dos gêneros mais populares do nordeste e do Brasil.

O piseiro é algo como um forró com teclado eletrônico, e vai unir os três artistas no trio elétrico cantando juntos para uma apresentação única e inovadora!

Além de João Gomes, Tarcísio e Vitor Fernandes, a programação ainda conta com show especial do cantor Jonas Medeiros , uma das novas vozes do forrónejo.

A partir das 14h , o Trio do Pizro está nas ruas de São Paulo cantando muita música nordestina e embalando mais um dia de folia no pós-Carnaval. O trajeto é Av. Brigadeiro Faria LIma, 4150 – 4500 .

Mais opções além do Trio do Pizro no pós-Carnaval:

