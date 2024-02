Reprodução/Instagram Ana Hickmann e ex-marido Alexandrre Correia

Nesta quinta-feira (15), foi ao público que Alexandre Correa teria desviado R$ 41,8 milhões da empresa de Ana Hickmann para as contas pessoais dele. O laudo pericial entregue a apresentadora ainda indica fraudes e falsificação de assinatura.

Comandado pelo perito Cláudio Wagner, o laudo de 34 páginas aponta que Alexandre Correa desviou o montante milionário da empresa Hickmann Serviços Ltda., da qual ele e a apresentadora eram sócios. As informações são da colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O documento ainda explica que Correa ocultou saques para despistar sócios e credores. Ele também é acusado de fazer notas frias, método de falsificação que visa encenar uma relação comercial que nunca existiu.

O documento diz que o caso "caracteriza claramente uma fraude contábil, pois oculta na contabilidade os saques efetuados por Alexandre Bello Correa, assim como não evidência integralmente e de forma correta o débito dele junto a empresa referente aos respectivos saques. É uma verdadeira manipulação dos relatórios financeiros que acaba por enganar sócios e credores".

No processo do perito, foram analisadas movimentações da conta no Banco Itaú de 2018 a 2022. Os R$ 41,8 milhões que saíram da conta da empresa para Alexandre foram registrados como, por exemplo, despesas judiciais, postais, trabalhistas e advocatícias.