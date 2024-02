Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Bárbara Evans revela perrengue na madrugada: 'Sangue para todo lado'









Bárbara Evans desabafou com os seguidores e revelou que passou perrengue na madrugada deste sábado (17). A influenciadora revelou que sofreu com uma prisão de ventre e dividiu com os seguidores a preocupação com uma possível hemorroida.

“Essa noite foi complicada. Ontem de noite, eu tive prisão de ventre e meu Deus, adivinhem o que aconteceu: sangue para todo o lado. Será que a minha hemorróida vai voltar? Para quem não sabe, eu já fiz cirurgia e é a pior do mundo. Fui dormir orando, acordei orando. O tanto de sangue, gente, vocês não têm noção. Mas em nome de Jesus, vai regredir”, começou ela, que revelou a angústia de passar pelo problema novamente.















“Só quem tem sabe a dor que é. Mas na gestação dos gêmeos eu não tive, mesmo sendo um peso absurdo. E agora por uma coisa mínima… Só quem fez cirurgia e quem tem sabe o que é isso”, disse.

“Dá uma tristeza, gente. Não dá vontade de fazer nada, de sair da cama. Mas, bora. Hoje é sábado, tem show na Marina. Tem Tardezinha, Lua. Hoje teremos o Juninho cantando, canta maravilhosamente bem. Hoje temos sorteio, tanta coisa. Bora animar”, finalizou.

