Reprodução/Instagram Bárbara Evans se revolta com acusações de ter dado golpe da barriga no marido

Bárbara Evans apareceu nas redes sociais após receber o comentário de um internauta que a acusava de ter dado o golpe da barriga no marido, o empresário Gustavo Theodoro.

A influenciadora fez questão de se pronunciar e não deixou de se mostrar revoltada com a acusação.





"Até falaram para mim que eu tinha dado o golpe da barriga. ‘Parabéns pelo seu golpe da barriga! Deu certo. Que golpe da barriga, gente? Eu fiz tratamento por anos para engravidar", disse ela, que utilizou o método de fertilização in vitro.

A filha de Monique Evans questionou: "Para quem não sabe, fertilização são vários meses de tratamento para conseguir engravidar. Como é que eu dei o golpe da barriga?".

Na sequência, a loira alertou que se os comentários não parassem, ela iria bloquear.

Bárbara ainda rebateu as acusações de ser bancada pelo marido. "Casamos com total separação de bens, só para vocês saberem, porque vocês gostam de saber de tudo. Eu trabalho igual a uma louca […], eu tenho o meu dinheiro sim".

"Parem de falar essas coisas! Meu marido tem o trabalho dele e eu tenho o meu trabalho, nós dois ajudamos nas despesas da casa, nós dois compramos carro, nós dois tudo. E mesmo se bancasse, qual é que era o problema? Mas não banca. Até isso vocês querem cuidar da vida dos outros", disparou ela.

