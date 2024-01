Reprodução Instagram - 22.1.2024 Bárbara Evans

Bárbara Evans, modelo e atriz, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para compartilhar com os seguidores algumas mudanças que percebeu no corpo dela desde que engravidou e deu a luz aos gêmeos Antônio e Álvaro, frutos da relação com o empresário Gustavo Theodoro.





A filha de Monique Evans ainda comemorou o fato de ter conseguido 'entrar' novamente em um dos jeans que usava, mas que, desde a gestação, não servia mais nela. "Entrei na calça sem muito esforço, hein? Mas olha a busanfona [se referindo à barriga], segue gigantesca. Mas entrei na calça sem muito esforço. A barriguinha ainda está aqui", disse.





Bárbara Evans deu a luz aos gêmeos Álvaro e Antônio no dia 27 de novembro de 2023. À época, Álvaro precisou ser superviosinado na UTI, em decorrência de uma complicação respiratória que apresentou logo após ter nascido.





Álvaro nasceu com 2kg e 356g, e com 45cm de comprimento. Já Antônio veio ao mundo com 2k e 90g, e com 44cm de comprimento. Além dos gêmeos, Bárbara Evans e o empresário Gustavo Theodoro são pais de Ayla, de 1 ano.

