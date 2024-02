Reprodução/Instagram - 16.02.2024 A musa fitness contou aos seguidores que passou o Carnaval 2024 em casa

Na última quinta-feira (15), ao responder uma caixinha de perguntas no stories do Instagram, a influenciadora Gracyanne Barbosa desabafou com os seguidores sobre a ausência no Carnaval 2024 .







"Qual o sentimento de assistir o carnaval pela televisão", perguntou um seguidor. "Eu amo assistir os desfiles na avenida, ver as escolas, os carros, colegas/amigos desfilando", iniciou ela. "Mas, esse ano, confesso que foi muito difícil para mim! Eu estava muito chateada, queria muito estar com a camisa verde e branco. Fiquei emocionada e emotiva", contou a musa.





Isso porque a influenciadora sofreu uma lesão no joelho e, assim, ficou de fora das festividades. Ela desfilaria pela escola Camisa Verde e Branco. Ainda dividindo a situação com os internautas, ela respondeu a uma dúvida acerca do marido, o cantor Belo.





"Não acompanhou o Belo nesse carnaval?", indagou um seguidor. "Esse carnaval, eu literalmente fiquei off! Usei o tempo para descansar, refletir, conversar com Deus e entender o porquê de algumas coisas", começou. "Belo trabalhou todos os dias, fazendo até mais de um show por noite, em lugares diferentes, viajando e assim será até o final de semana", justificou ela. "Teve dias dessa semana que nem consegui vê-lo direito, de tão corrido que estava", finalizou a fisioculturista.





Além disso, os fãs também sentiram a ausência da musa fitness na celebração. "Senti falta da sua luz no carnaval", disse um fã. "Obrigada pelo carinho! Logo estarei de volta, na festa mais linda", respondeu Gracyanne.



