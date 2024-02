Reprodução/X Manu Gavassi comenta sobre possível encontro de participantes do BBB 20: ‘Tinha que juntar o bonde’

Na quinta-feira (15), Manu Gavassi respondeu algumas das caixas de perguntas enviadas pelos seguidores no Instagram. Uma delas dizia estar com saudade de escutar Manu chamando ‘Titchela’ no BBB 20, em referência à participante Gizelly Bicalho. A cantora respondeu que estava com saudade da amiga e que havia interagido com ela há pouco tempo. Ela também revelou que teve trocas recentes com Marcela Mc Gowan e Flay. Em seguida, Manu falou sobre um possível encontro entre as ex-participantes do BBB 20: ‘Acho que tinha que juntar o bonde’.





Vem aí? Manu Gavassi quer juntar as meninas do BBB20 para um encontro. Seria um sonho! pic.twitter.com/TbRE2afPtO — Manu Gavassi Portal (@manugportal) February 16, 2024

A cantora ainda brincou sobre o uso da expressão ‘juntar o bonde’ e disse que sua sobrancelha estava fazendo efeito, isso porque ela adotou um novo visual e está com as sobrancelhas descoloridas.



Manu também respondeu outras perguntas sobre o BBB20. Um fã enviou: ‘Muita saudade de te ver 24 horas’. A cantora comentou que achava engraçada essa possibilidade e que até hoje fica em choque ao lembrar o que viveu dentro do reality show. ‘Fico muito feliz de ter as cenas para assistir’, disse Manu, complementando que ainda assim era estranho se ver na edição.





Em outra caixa, um fã perguntou se a cantora ainda fazia a dancinha da Dua Lipa ou se ela tinha acabado junto com o programa. ‘Eu faço todas as terças, às 17h da tarde’, respondeu Manu em tom de brincadeira.

