Deolane Bezerra se irrita após ter carro de R$ 4 milhões riscado





Deolane Bezerra se estressou, na noite da última segunda-feira (5), ao ver que um de seus carros de luxo, uma Lamborghini Urus 2023 na cor roxa, foi riscado pela segunda vez. Irritada, a advogada e influenciadora digital disparou nas redes sociais, xingando a pessoa que teria rascunhado o automóvel.

“Segunda vez que esses recalcados fazem isso com o meu carro. Ai meu Deus, viu? Vou comprar um jato, bando de desgraça, para ver se vocês arranham”, disparou no story.





O Lamborghini Urus, carro usado pela advogada, pode ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, aos 200 km/h em 12,8 segundos e pode chegar a uma velocidade máxima de 305 km/h.

O modelo tem seis modos de condução: estrada, esportivo, pista, areia, terra e neve. Eles alteram a resposta do acelerador e do câmbio, além da entrega de tração. Há também suspensão a ar, eixo traseiro esterçante, freios de carbono-cerâmica e o pacote ADAS com leitor de faixa com correção no volante, frenagem autônoma de emergência e ACC

Quem também, assim como a advogada, tem uma Lamborghini Urus dentro da garagem é a musa fitness Juju Salimeni, que escolheu o automóvel na cor preta. Ela revelou que comprou o automóvel nesta terça-feira (6).

