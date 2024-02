Reprodução Instagram - 16.2.2024 Cleomar Lima e Fernanda Lima

Modelo e apresentadora, Fernanda Lima usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (16) para fazer uma homenagem ao pai, Cleomar Lima, que faleceu em 2020, vítima de Covid-19, no dia do aniversário dele, que foi ontem (15). Além de demonstrarem apoio à celebridade, os fãs repercutiram a semelhança dela com o genitor.







"Mais um dia 15 de fevereiro. Ontem tu faria 88 anos. Faltariam apenas 2 anos pra festa dos 90 que tu tanto sonhou. Na tua ausência, te conheço ainda mais. Teus sonhos, teus medos, as dores escondidas de um homem", iniciou ela.





"Tu ficou em nós pai. Tem alguém que grita meu nome o dia inteiro pela casa, como tu; tem alguém bem competitivo no esporte como tu; tem um justiceiro como tu e tem alguenzinho que ia rebater tuas crenças te ensinando tudo sobre esse novo mundo. E tu ia ouvir e respeitar, tenho certeza", acrescentou.





Esposa de Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima também comentou da relação dele com os netos. "Tu ia gostar de ver teus netos, eles estão crescendo com a cuca legal. São carinhosos, curiosos, encontram o melhor nos outros e respeitam geral", disse.





Além disso, a apresentadora falou sobre ser parecida com o pai. "Encontrei essa foto minha antiga e achei parecida com a tua foto que mais gosto. Até a nossa boca é tortinha pro mesmo lado. Resolvi juntar as duas fotos bem pertinho e postar no meu instagram com essa carta, pra deixar aqui mais um registro da tua importância na minha vida", contou.





Nos comentários, fãs e seguidores também repercutiram a semelhança entre pai e filha e se emocionaram com o texto escrito por Fernanda Lima. "Vocês são muito parecidos mesmo", opinou um usuário do Instagram. "Iguais", afirmou outro. "O sorriso é igual", concordou um terceiro. "Energia não tem distância com certeza ele recebeu essa mensagem cheia de amor", destacou ainda uma quarta.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: