Reprodução/Instagram Lucas Lucco comenta transtorno afetivo bipolar: ‘Não tem cura’

Lucas Lucco conversou com alguns seguidores na manhã desta sexta-feira (16) por meio de uma caixinha de perguntas do Instagram. O cantor comentou o afastamento do cenário musical e o transtorno afetivo bipolar.

"Eu estou bem. Mesmo sabendo que a minha condição não tem cura, eu estou sempre atento, na luta, bem acompanhado. No mais, está tudo certo", disse.

O artista afirmou que não parou de cantar, mas que deu uma pausa na carreira musical por causa do TAB. Hoje em dia, ele foca nos negócios fora da música. "Eu só dei um tempo. Às vezes a gente precisa dar uma descansada. Precisa desse hiato. Depois de 11 anos direto, senti necessidade", explicou.

Ele também falou que tem dificuldade em se relacionar por causa do transtorno e que não sabe se pretende começar um relacionamento em breve. "Deus que sabe", afirmou.