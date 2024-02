Reprodução Instagram - 16.2.2024 Orlando Caldeira vivenciou Anthony Verão em 'Vai na Fé'

Nesta quinta-feira (15), Bruno Guimarães, amigo de Orlando Caldeira, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do ator, que sofreu um acidente de carro em Savador, Bahia, no último domingo (11).





"Desde a última terça-feira [13], ele tem apresentado melhoras exponencialmente positivas. Ontem ele foi extubado, tirado do coma induzido, manifestou sinais de consciência e bons reflexos motores", disse.





Bruno ainda ressaltou que Orlando já estava conseguindo se comunicar com outras pessoas de forma verbal, o que é um avanço significativo na recuperação dele. "Hoje ele está mais lúcido. Ainda que de forma sucinta, já consegue responder verbalmente", pontuou.





"Por conta da evolução de seu quadro clínico, hoje Orlando passará por uma série de exames minuciosos, para termos acesso a uma avaliação ainda mais criteriosa", detalhou.





Orlando Caldeira se destacou recentemente em "Vai na Fé" (2023), novela da Rede Globo escrita pela novelista Rosane Svartman, a mesma autora de outros sucesso na faixa das sete, como "Totalmente Demais" (2015) e "Bom Sucesso" (2019). Na trama, Caldeira vivenciava o jornalista Anthony Verão.

