Grávida, ex-chiquitita Renata Del Bianco vai à Justiça contra o pai do bebê: 'Não vai honrar as obrigações'





Renata Del Bianco, que ficou conhecida ao viver a órfã Vivi na primeira versão de Chiquititas (1997), do SBT, fez um desabafo nesta sexta-feira (16) nas redes sociais. Atriz, que está grávida do seu segundo filho, revelou que precisou procurar a Justiça após o pai do atual filho que espera dizer que não vai mais cumprir com suas responsabilidades.

"Botei o filtrinho aqui para ver se melhora a cara de choro", declarou Renata após ir à delegacia. "Basicamente, o genitor do meu bebê e o pai da minha filha estão fazendo da minha vida um inferno. Quer dizer, estão tentando bravamente fazer da minha vida um inferno. E, às vezes, só ser boazinha tomar cacetada na cabeça cansa, né? Então a gente precisa se defender”, disse.







Sem revelar a identidade do pai do menino, a artista expôs apenas que está indo atrás dos seus direitos. "O genitor do meu bebê resolveu que: 'Agora não vou mais honrar com nada mesmo, ela que vá atrás da Justiça'", contou. "Ele me bloqueou no WhatsApp e não vai honrar mais com as obrigações dele de forma cordial. Então tive que acionar advogado e tive que ir na Justiça".





Ainda de acordo com Renata, o pai do bebê já tem problemas com Justiça. "Ele está respondendo criminalmente por um outro processo também, de ter invadido as minhas redes, de ter tentado invadir as minhas redes sociais, de ter tentado invadir minhas plataformas digitais, ele estava com acesso ao meu e-mail. Então é isso, é a situação que eu estou passando."

Segundo a atriz, o ex-namorado sumiu. "Antes, ele disse que ia fugir do Brasil, mas infelizmente ele não vai conseguir, né? Porque acho que nenhuma Polícia Federal vai liberar uma pessoa sair com o processo criminal nas costas. Vão deixar um bandido fugir?", disparou. Ela também comentou sobre os problemas que está enfrentando com o pai de Aurora, de cinco anos. "O pai da minha filha está tentando acabar com todas as minhas economias através de processos", finalizou.

