Finalista da primeira edição do "Big Brother Brasil", André Gabeh se tornou assunto da Web durante esta quinta-feira (15), quando publicou uma carta aberta criticando a cantora Claudia Leitte, envolvida em uma polêmica após trocar a letra de uma canção e substituir "Yemanjá" por "Yeshua".





"Que raiva, meu Deus! Que raiva! Claudia Leite, acredito que você esteja cercada de pessoas que a todo momento te falam: 'lacrou, maravilhosa, hitou'. Mas eu preciso te contar um negócio muito sério, coisa pontual: você é cantora de um gênero chamado axé music. Não é Canção Nova music, não é Zaqueu music, não é louva music, é axé music", iniciou ele.





O ex-BBB exaltou a importância do axé como uma ferramenta cultural de representatividade e declarou que Leitte se sustentava através de canções que pertencem a este estilo musical. "Você comprou suas casas, hidratou seus cabelos, pagou a escola de seus filhos, fez capas de discos com blackface, lançou sucessos questionáveis com letras lactobacílicas e probióticas. Tudo isso graças a sua carreira construída sobre os pilares de um estilo musical chamado axé music", afirmou.





"Você faz sucesso se fingindo de baiana, se fingindo de cantora, se fingindo de afro-loira graças ao axé music", disse, "Então vigia, varoa. Vigia muito atentamente e pare de fazer a pêssega ungida".

André Gabeh pontuou que, ao trocar a letra da canção, Claudia Leitte estava 'menosprezando' uma vertente cultural do povo brasileiro. "Você e seus fãs, que apoiam a sua palhaçada de trocar Yemanjá por ‘só louvo meu rei Yeshuá’, precisam tomar vergonha em suas caras lactósicas, precisam se dar o respeito. Ressignifique a sua carreira genérica e não menospreze uma cultura totalmente eclipsada que te, infelizmente, consagrou", enfatizou.





Ele aconselhou que a cantora se dedicasse ao gênero gospel, mas que, para isso, precisaria estudar muito. "Cante Gospel. Cante louvores. Sabemos que pra isso você terá que estudar muito, ajustar respiração, apoio, laringe, filtros e fontes sonoras, porque a música "gospel" brasileira é conhecida por cantores de muitos recursos vocais, coisa que a gente sabe que você precisa desenvolver", acrescentou.





"O que Cláudia Leite está fazendo cantando algo que não a representa e fere seus princípios? É pra pagar IPTU? Pra manter um status rançoso? Parem. Cada coisa em seu lugar e respeito sempre. Que desapareça do mundo secular e ressurja em glória longe dos ouvidos mundanos", finalizou.

