Dilson Silva Famosos curtem Carnaval de Salvador em trio da Ivete





O Carnaval já começou e os famosos estão com tudo nas comemorações. Neste sábado, algumas celebridades viajaram para Salvador para aproveitar uma das melhores folias do país e marcaram presença no trio de ninguém, ninguém menos que Ivete Sangalo.

Nomes como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Gabi Martins, Lucas Guimarães, Carlinhos Maia, Deolane Bezerra e Marcelo, filho de Ivete Sangalo, claro, foram alguns dos que apareceram por lá.





Quem também não ficou de fora da folia foi Elisângela Brito, de 49 anos, mãe do brother Davi, do BBB 24. Ela foi clicada no trio elétrico ao lado de Carlinhos e Lucas.





Mais cedo, Ivete deu um spoiler do look que foi usado por ela durante a folia de hoje. A artista irá se apresentar usando um macacão de mangas longas com aplicações de brilho em toda a peça. O dia de hoje também é muito importante para a cantora, já que as filhas Marina e Helena completam seis anos de idade.

“Como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tão preciosas. Sábado de Carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena, a mãe de vocês esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado, saúde, proteção e uma vida de leveza e alegria. Estou aqui inteira pra vocês! Eu, o papai @danielcady o mão Celo para amar e zelar por vocês.Feliz aniversário filhas. O meu Carnaval está completo. Obrigada Deus"

