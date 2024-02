Nesta sexta-feira (16), a atriz Agatha Moreira publicou um carrosel de fotos no perfil do Instagram da experiência no Carnaval 2024 . A artista curtiu os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro direto do camarote e dividiu com os seguidores os melhores momentos.







"A alegria do carnaval carioca me pega muito", postou a atriz. No álbum de fotos, é possível ver a roupa utilizada por Moreira. Com um biquini prateado e uma calça estilizada, ela aproveitou a festa, mesmo estando com o pé quebrado.









"Grêmio recreativo escola de samba guardiões do pé", brincou uma seguidora em referência ao acidente. "Unidos da Agatha do pé quebrado", ironizou uma segunda. Ainda no carrossel, a atriz fez um vídeo andando de bicicleta em uma área do camarote.





Além disso, Moreira também registrou alguns cliques ao lado de amigos e do namorado, o também ator Rodrigo Simas. O casal se conheceu na 20ª edição de "Malhação", de 2012 e começaram a namorar em 2019, meses após contracenarem juntos em "Orgulho e Paixão", novela das seis.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: