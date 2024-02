Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Erika Januza mostra sufoco em ensaio com cobra









Erika Januza movimentou as redes sociais ao compartilhar os bastidores de um ensaio de fotos que fez em homenagem à Unidos do Viradouro, escola campeã do Carnaval carioca 2024 na qual a atriz foi Rainha da Bateria. No Instagram, a artista mostrou que não teve medo de se jogar e postou os desafios de fazer uma sessão de fotos com uma cobra.

“Quem vê amor e close, não vê corre! Nosso enredo foi permeado e iluminado pela força da serpente. E me lembro lá atrás, do nosso carnavalesco @tarcisiozanon dizendo: você podia fazer um ensaio com uma serpente. E eu respondi: faço tudo pela @unidosdoviradouro mas isso… não vai dar”, começou Erika.





















"Aí, meses depois, penso eu: seria tão significativo e se eu fizer a foto da minha fantasia com ela que é a protagonista do nosso enredo… Encontrei um profissional, há uma semana atrás e o chamei, já avisando na ligação que ele poderia ir e talvez nem usar a serpente”, continuou ela, que não disfarçou a tensão ao posar com o animal.

"Mas como também herdei uma força ancestral, e quando eu coloco uma coisa na cabeça ninguém tira. Fiz! E ficou um escândalo. Eu achei, né! Vou até colocar num quadro! Então se você quer fazer algo, acredite que você pode fazer. E você pode superar ou pelo menos enfrentar seus medos. Obrigada Sadam e Felipe pela paciência e profissionalismo. Equipe querida, obrigada a todos pelo apoio e força! Foi lindo e valeu muito a pena!", finalizou.





Nos comentários, amigos e seguidores se divertiram com os perrengues e elogiaram o resultado final das fotos. "Tadinha, meu Deus! Hahahahahahahah!! Mas ficou tão tão tão linda valeu cada segundo", comentou um. "Hahahhahaha Erikaaaaa! Ficou muito deusaaaaaa", se divertiu Larissa Manoela. "Hahaha valeu a penaaa", reforçou Paolla Oliveira.

