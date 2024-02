Reprodução/Globo Rainha da Viradouro: Erika Januza faz live durante apuração de notas do Carnaval

A atriz Erika Januza apareceu emocionada nas redes sociais nesta quarta-feira de cinzas (14). Ela, que desfilou como rainha de bateria da Viradouro, acompanhou a apuração de notas do Carnaval na quadra da escola de samba do Rio de Janeiro. Erika fez uma live no Instagram para compartilhar com os fãs as reações durante a apuração.











A atriz gritava e pulava de alegria a cada leitura de nota, isso porque a Viradouro assumiu a liderança na apuração e recebeu várias notas dez. Na leitura do último quesito, desta vez, fantasia, a quadra da Viradouro iniciou o canto: ‘A campeã voltou’. Já na penúltima nota, a escola de samba de Erika foi consagrada a campeã dos desfiles de 2024.





A Viradouro foi a última escola a desfilar na manhã de terça-feira (13), com o samba-enredo ‘Arroboboi, Dangbé’, que destacava a força da mulher negra ao decorrer dos séculos.

