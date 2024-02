Reprodução/Twitter - 14.02.2024 Unidos da Viradouro é campeã do Carnaval de 2024









A Unidos da Viradouro venceu, nesta quarta-feira (14), o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Esse é o terceiro título da agremiação de Niterói, que também foi campeã em 2020 e 1997. A escola também foi a vice-campeã de 2023.

A agremiação foi a última escola a desfilar na Sapucaí na segunda noite de desfiles do RJ, que aconteceu na segunda-feira (12). Com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, a Viradouro apostou no culto ao vudum serpente como trunfo.





O desfile, assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, contou a história das sacerdotisas voduns, mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada.

