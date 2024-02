Reprodução / Instagram Pedro Sampaio revela que fez shows doente no Carnaval: ‘Desabei’

Pedro Sampaio dividiu com os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (14), que estava doente durante as apresentações de alguns shows neste Carnaval. O DJ deu detalhes de como foram os bastidores dos shows em Olinda, no Pernambuco, e Aracati, no Ceará, na última terça-feira (13).

"Ontem foi um dia difícil para mim”, escreveu Pedro nas redes sociais. "Acordei mal, tive um quadro de intoxicação alimentar e, consequentemente, perdi muito líquido. Comecei a me sentir sem energia e muito cansado, eu precisava me recuperar logo, porque tinha dois shows no dia", contou o DJ.

Segundo ele, só conseguiu fazer os shows porque a equipe agiu rápido. "Fomos para o primeiro show, foi difícil, mas entregamos! O principal era o público não perceber nada!", disse ele, que ainda encontrou tempo para comer uma maçã durante a apresentação.

"Depois do primeiro show, eu desabei. Perdi muita energia e voltei a me sentir mal. Agora, era mais difícil a recuperação para o segundo show, mas desistir não era uma opção. Vim dormindo no jato até Aracati. Rezando para melhorar logo", desabafou. "Não sei explicar o que acontece, só sei que é mágico. No fim, deu tudo certo. Vou sempre me entregar de corpo e alma".

Pedro tranquilizou os fãs, afirmando já estar melhor. "Já me sinto bem! Cheguei em Porto Seguro, na Bahia, pronto para fazer história no show de hoje aqui", declarou o artista, que fez o show vestido de Pe Lanza, da banda Restart.