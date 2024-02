Reprodução/Globoplay - 14.02.2024 Lore Improta revela motivo de não ter aceitado convite para o BBB

Lore Improta revelou que já recusou um convite para participar do Big Brother Brasil. A artista foi uma das convidadas desta quarta-feira (14) do Encontro com Patrícia Poeta e contou, durante o bate-papo, que cogitou entrar no reality show em 2020.



“Logo de primeira, tomei um susto. Recebi um e-mail e falei: 'Não, obrigada’. Mas eles entraram em contato novamente, tive reunião, falei com a diretora na época”, iniciou a loira sobre como recebeu o convite para participar do programa.























Em seguida, a artista revelou que decidiu recusar a participação no programa por causa do cantor Léo Santana. “Eu estava solteira nessa época. Logo em seguida, voltei com o Léo. E eu disse: 'Rapaz, se eu entrar nesse BBB, não vai dar certo'. Já estava difícil na época, já estava indo e voltando demais. Falei: 'Se eu entrar, não vai voltar mesmo, não'”.



Por fim, a baiana afirmou que outros fatores influenciaram a decisão. “Mas, além disso, eu tinha muitos receios. Eu acho que você tem que estar muito preparado para viver aquilo ali, você tem que querer muito viver aquilo. E naquela época, hoje acho que está pior, as pessoas têm muito medo de viver intensamente. De serem elas mesmas porque entendem que qualquer coisa que façam ou digam, podem ser canceladas", acrescentou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: