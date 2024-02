Reprodução Instagram - 9.2.2024 Pedro Sampaio homenageia o 'É O Tchan!' no Carnaval 2024

O músico Pedro Sampaio voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez, na última quinta-feira (8), ele viralizou após homenagear o "É o Tchan!" e se fantasiar com uma das peças mais famosas usadas por Carla Perez durante a trajetória do grupo de axé.







O cantor escolheu se fantasiar com o mesmo look usado pela dançarina para um show que realizou na Torre Beats Tropical, no Farol da Barra, em Salvador, Bahia. "'É o Tchan!'. Hoje o show é no Farol da Barra, em Salvador", antecipou ele, na legenda da publicação que fez no Instagram.





A roupa que mescla tons de azul foi usada por Carla Perez na capa promocional do CD "Na Cabeça e na Cintura", que foi lançado em 1996, época em que ela carregava o título de "Loira do Tchan".





Nos comentários da publicação, os internautas repercutiram a homenagem de Pedro Sampaio e destacaram a semelhança com o grupo original. "A Carla Perez está diferente", brincou um usário do Instagram. "Carla Perez, corre aqui que roubaram o seu lugar", ironizou outro. "Serviu referência, conceito e diversão. Melhor criativo desse Carnaval", opinou um terceiro. "Perfeito", elogiou ainda uma quarta.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: