Mel Maia, que assumiu recentemente o novo namorado, o surfista português João Maria Pereira , fez uma declaração apaixonada ao amado para comemorar o aniversário dele, na noite de sábado (13). A atriz começou o texto afirmando que ele a "salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva".

"Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo. Você acalmou o oceano dentro e mim, me salvou de coisas que nem foi você que causou, me ensinou a amar e a te amar e me mostrou como o amor pode salvar alguém", escreveu a jovem nos Stories do Instagram, em que aparece ao lado do atual namorado.

"Você iluminou o céu noturno pra mim e me mostrou as estrelas que eu não via. Você aqueceu o inverno no meu coração e me fez sentir o calor do seu amor. Você é a razão da minha felicidade, eu só quero agradecer por você existir na minha vida", finalizou, desejando feliz aniversário.

O relacionamento se tornou público durante o Réveillon 2024, quando Mel Maia se declarou para ele nas redes sociais. Na ocasião, a atriz publicou um carrossel de fotos ao lado do rapaz e se derreteu na legenda: "Your love fixed me" ("O seu amor me consertou", em tradução livre).

Mel Maia estava solteira desde que terminou o relacionamento com o funkeiro MC Daniel, em agosto de 2023.