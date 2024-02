Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Kayky Brito mostra avanço em fisioterapia





Nesta quinta-feira (15), em publicação no stories do Instagram, o ator Kayky Brito dividiu com os seguidores o processo de recuperação após o acidente que sofreu em setembro de 2023.



"Vira o máximo que você conseguir para dentro, vai", disse Leandro Chaves, amigo do ator, no vídeo publicado. "Fisioterapia + acunputura", legendou ele. No stories seguinte, é possível ver as agulhas adentrando em pontos específicos do braço do artista.





"A recuperação física e mental venço no dia a dia. E você, não desista", encorajou ele.

O ator foi atropelado no Rio de Janeiro e permaneceu 27 dias internado. O caso ocorreu no segundo semestre de 2023 e, desde a alta que recebeu, Kayky Brito publica nas redes sociais a evolução do tratamento do acidente.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: