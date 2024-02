Reprodução/X Gil do Vigor muda o visual e aparece com bigode: ‘Curtiram?’

Nesta quinta-feira (15), Gil do Vigor surpreendeu a web ao compartilhar uma mudança feita no visual. O economista tirou a barba e deixou apenas o bigode no rosto. Nos registros publicados no Instagram, Gil escreveu: ‘Um belo dia, resolvi mudar’ e ‘Gil do Bigodor’. Já no X (antigo Twitter), ele perguntou aos seguidores: ‘Curtiram?’.











Os internautas reagiram a mudança do ex-participante do BBB 21. ‘Eu pegaria’, ‘Gostei’, ‘Representatividade do bigode’, ‘Amei’ e ‘Lindo’ foram alguns dos comentários feitos pelos fãs do economista.





Outros seguidores brincaram com Gil do Vigor: ‘Pergunta se a Anny gostou’ e ‘A Anny não gostou, Gil’. Isso porque, Deniziane, ou Anny, participante do BBB 24, não reagiu muito bem à mudança feita por Matteus Alegrete na edição da última quarta-feira (14). O assunto foi pauta entre os brothers depois que Alegrete tirou a barba e adotou o ‘rostinho de bebê’.

