A madrugada desta quinta-feira (15) esteve longe de ser apenas um momento de curtição durante a festa do líder Lucas Henrique no “Big Brother Brasil 2024”. Desentendimentos entre o casal Deniziane e Matteus, Pitel como espiã e Davi aos prantos foram alguns dos momentos de destaque.



Mudanças de rota?

Conhecidos pelas críticas direcionadas a Davi, os camarotes MC Bin Laden e Rodriguinho parecem ter repensado nas represálias contra o baiano, afirmando que ele estaria mais tranquilo e que teria mudado o comportamento. Bin Laden, inclusive, teve um momento de descontração com o Pipoca e jogou damas com ele.



Já o pagodeiro, que antes afirmava que votaria somente em Davi enquanto estivesse no jogo, agora mudou o posicionamento. Segundo ele, o ideal é colocar rostos novos na berlinda, como apontado por Marcus.

5) Rodriguinho: " [Vou] Fazer o que o Marcus tinha falado mesmo, de colocar quem não foi. Se eu pego [o Líder], coloco quem ainda não foi pro Paredão, entendeu?"



4) Bin: "E o Davi mudou muito, né?"



Rodriguinho: "O Davi tá outra pessoa. Esquece. [...] Parece que ele entendeu o jogo"



Amigo do fim

Como de costume, o ex-Travessos foi um dos primeiros a abandonar a festa do reality. Em menos de três horas, Rodriguinho já estava na cama, no quarto Gnomo.

Fim de um casal?

Deniziane e Matteus causaram um alvoroço na Web após darem indícios de que o romance chegaria ao fim.



A fisioterapeuta contou à Alane que o relacionamento parecia estar afetando o jogo dela na competição. Também destacou que, por vezes, se afasta das amigas para priorizar o ‘namorado’.



“Eu gosto da companhia dele. Mas eu sinto isso: às vezes, eu quero estar com vocês; porém deixo de estar com vocês, porque quero estar com ele”, afirmou.

Matteus escutou uma parte da conversa e alegou que Alane teria dito que o “problema” da relação seria ele e não a amiga. A bailarina, no entanto, negou a alegação.



“Eu escutei você [Alane] falando: o problema não está em ti [Deniziane], está nele [Matteus]”, disse ele, ao longo da conversa.

12) Matteus diz que ouviu Alane falar para Deniziane que o problema da relação está nele. Alane nega que falou isso.

Davi consola Matteus

Ao notar que o aliado estava cabisbaixo, o baiano se aproximou dele para motivá-lo e tentar tranquilizá-lo.

Davi alerta

O Pipoca percebeu que rivais declarados começaram a se aproximar dele desde que retornou do último paredão, marcado pela eliminação de Marcus Vinicius. “Você sente que a parada é forçada”, argumentou.

Paz no romance de Deniziane e Matteus

Em meio a alguns desentendimentos no início da festa, o casal de Pipocas do “BBB 24” conseguiu passar o fim da comemoração lado a lado. Os brothers trocaram beijos e abraços, marcando a reconciliação.



Davi chora e é consolado por sisters

Após lembrar da esposa enquanto escutava músicas românticas, Davi ficou em prantos e chorou muito na Festa do Líder. O participante foi consolado pela confeiteira Fernanda Bande e também por Leidy Elin.

Pitel espiã

Seguindo os passos de Sarah Andrade, Giovanna Pitel ficou atenta as conversas de amigos e rivais durante a festança da liderança. Ela confidenciou a Fernanda, que já estava deitada pronta para dormir, que voltaria a festa para “pescar mais informações”.

Bin Laden e Giovanna trocam beijos





