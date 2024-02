Reprodução/Instagram Esposa de Zé Vaqueiro atualiza quadro de saúde do filho: 'Já já vou para casa'

Ingra Soares apareceu nas redes sociais para celebrar a melhora no quadro de saúde do filho, Arthur. O bebê está na UTI desde o nascimento , há seis meses, por ter nascido com Síndrome de Patau, uma malformação congênita, em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Nos Stories do Instagram, a esposa de Zé Vaqueiro atualizou os seguidores sobre o estado do herdeiro.





"Oi, gente, bom dia! Mudei o meu respirador. Já já eu vou pra minha casa em nome de Jesus. E eu vou comer cuscuz no café da manhã, quem crê diz amém", escreveu a influenciadora.





Recentemente, Ingra apareceu chorando no perfil ao contar que o filho passou mal em seus braços durante uma visita. "Eu tento todos os dias ser forte, todos os dias. Como já falei para vocês aqui, mas é muito difícil. Vim visitar ele, estava tudo bem e, do nada, passou mal. Teve queda de saturação, ficou todo roxinho, todo duro no meu braço, acordado, dormindo. Sempre é do nada, isso", disse.

"É muito difícil isso, sabe? Nas primeiras vezes, eu enlouqueci, não sabia lidar com isso. Constantemente isso acontece, praticamente quase todo dia. E tem dias em que a gente está mais sensível e não aguenta", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: