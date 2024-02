Reprodução Instagram - 14.2.2024 Simony mostra comprimento natural dos fios

Simony foi outra celebridade que perdeu os fios durante o tratamento contra um câncer no intestino. Vista frequentemente com as madeixas longas, a cantora faz uso de uma peruca, mas resolveu tirá-la e mostrar aos fãs o crescimento natural do cabelo dela.







Na última terça-feira (13), por meio dos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto sem peruca e escreveu como legenda: "Olha o tamanho desse cabelo". A artista não passou as festas carnavalescas em solo brasileiro e optou por uma viagem familiar internacional.





Simony está em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Ela faz a viagem ao lado dos quatro herdeiros: Ryan, de 23 anos, Pyetra, 17 , Anthony, 10 e Aysha, de 20. Aysha ficou conhecida após interpretar Laura em "Carrossel" (2012), folhetim do SBT.





Assim como Simony, Fabiana Justus relatou que o cabelo estava caindo . A filha do apresentador Roberto Justus trata uma leucemia mieloide aguda (LMA) e vem compartilhando as atualizações do estado de saúde dela através das redes sociais.







