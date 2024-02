Araujo/Agnews MC Guimê é visto aos beijos com loira





O romance está no ar para MC Guimê! Depois de viver um divórcio turbulento com Lexa, o artista foi visto aos beijos com uma loira misteriosa enquanto curtia o Carnaval em São Paulo, nesta terça-feira (13). Os dois estavam de mãos dadas no Centro Esportivo do Tietê, onde o dia contou com shows de Jorge e Mateus e Wesley Safadão.

Solteiro desde o término de seu casamento, ex-BBB surgiu agarradinho com a loira, enquanto eles curtiam o show. Os dois não fizeram questão de esconder seu relacionamento, com direito a vários amassos em público, além de terem circulado pela festa lado a lado.























Lexa e Guimê anunciaram o fim do relacionamento em setembro do ano passado. "Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto", disse a cantora, na época.

No entanto, a separação dos dois foi marcada por polêmicas e desafetos públicos. O funkeiro revelou nas redes sociais que o motivo do divórcio teria sido por uma traição por parte da cantora.

No final do ano passado, Lexa também assumiu publicamente o relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

