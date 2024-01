Reprodução Leo Santana publica vídeo raro do casamento com Lore Improta; veja

O cantor Leo Santana encantou os seguidores nesta terça-feira (9) ao publicar um registro raro do casamento com Lore Improta. A cerimônia intimista aconteceu em fevereiro de 2021, durante a pandemia do coronavírus.

Através do Instagram, o cantor baiano publicou o vídeo que registra a hora em que o casal troca "sim" no altar.

"7 anos ao teu lado. E se depender de mim viveremos milhares de anos juntos!

E eu sou a Deus grato demais, quem desacreditou que nós dois juntos não seríamos capaz, daí o nosso AMOR VENCEU, em nossa volta a nossa #liz VOCÊ e EU. Te amo Neni, Deus nos livre de todo mal e nos blinde", dedicou o artista.

Nos comentários, fãs do casal ficaram felizes com a recordação. "Quem tá desde do início acompanhando, sabe a felicidade vendo vocês assim", comentou uma. "Ver esse amor vencer é bom demais, uma sensação de paz! Amo demaisss", escreveu uma segunda.