Reprodução Lore Improta curte trio de Leo Santana disfarçada na multidão; vídeos

A dançarina Lore Improta curtiu o trio elétrico do marido Leo Santana de maneira raiz, no meio da multidão. Na última terça-feira (7), a influenciadora marcou presença no "Pipoco", show carnavalesco realizado na orla de Salvador, Bahia.

Através das redes sociais, Lore Improta surpreendeu ao surgir vestida de palhaça em meio a multidão. Além dela, a influenciadora Taynara OG também marcou presença e participou do grupo fantasiado com o disfarce.









"O que é? O que é? Vários pontinhos coloridos na frente do trio do @leosantana? Carnaval já começou, hein??? Mais um ano curtindo o PIPOCO000 do meu marido com a minha galera! Gratidão por tornarem esse dia inesquecível, amo vocêsss! Simboooora!", escreveu nas redes sociais.

Nos cometários da publicação, fãs ficaram surpresos com a presença de Lore em meio a multidão.

"Gente o coitado dos seguranças kkkkkk Lore mulher tu não existe", apontou uma seguidora. "Acho mara ver o quanto Lore é fã do marido, parceria linda", elogiou outra. "Impossível não reconhecer Lore, o sorriso dela já é a marca dela", analisou uma terceira.

Tem um grupinho aqui na frente do trio de Léo Santana no Pipoco com alguns rostos conhecidos, entre eles o de Thaynara OG. O pessoal investiu na fantasia de palhaço esse ano. pic.twitter.com/2pWNJyfFSc — Bianca Andrade (@eubiandrade) February 6, 2024





Lore Improta curte Pipoco de Léo Santana fantasiada de palhaço pic.twitter.com/DfhjYvhhK0 — Aratu On (@aratuonline) February 7, 2024