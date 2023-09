Gravidez e fim relâmpago: por que Arthur Aguiar e Jheny terminaram?

Afastamento e descoberta da gravidez

No entanto, em maio, os dois se afastaram, segundo o pronunciamento de término que Arthur fez no Instagram. "Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!", disse ele.